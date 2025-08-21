最近は続々と優秀なティーンエイジャーが出てくるが、今季も開幕早々よりポテンシャル抜群のティーンエイジャーたちが躍動している。フランスのFCメスで開幕節から話題を呼んだのは、まだ16歳のルクセンブルク代表FWブライアン・マジョだ。出身はイングランドだが、マジョは早い段階でルクセンブルクに移住。FCメスのアカデミーには2023年に加わっているが、早くもトップチームの戦力になっている。今季開幕節のストラスブール戦か