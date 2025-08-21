◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５広島（２１日・横浜）広島・高太一投手が７回３安打２失点で２勝目を挙げた。今季初登板した１日の中日戦でプロ初勝利を挙げ、８日の同戦でも７回無失点と売り出し中の２年目左腕。３試合連続の好投でチームを３カードぶりの勝ち越しに導いた。「先頭を大事に。初球でしっかりストライクが取れた。どの変化球でも取れたのがよかったです」と初回から４回まで３者凡退。５回に先頭の宮崎の