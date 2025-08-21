◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級王座決定戦＆日本同級タイトルマッチ１０回戦〇日本王者セムジュ・デビッド（８回ＴＫＯ）野上昂生●（２１日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級王座決定戦＆日本同級タイトルマッチで、日本王者でＷＢＯアジアパシフィック１位のセムジュ・デビッド（３２）＝中日＝が、日本１１位・ＷＢＯアジアパシフィック８位の野上昂生（２４）＝