21日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比40円安の4万2570円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては40.17円安。出来高は2522枚となっている。 TOPIX先物期近は3083ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物