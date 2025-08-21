3か月で17キロもダイエットし、キャバクラ入店の夢を叶えたド根性キャバ嬢が登場。痩せる前の写真を公開した。【映像】17キロ痩せる前の姿（写真あり）8月20日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#30が放送。この番組はアイドル、モデル、キャバ嬢ら各界のカリスマが知性と品格を磨き女性から憧れられる女性を目指すバラエティ。担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキー。今回は奇跡体験エピソードを語り合