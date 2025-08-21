【MLB】ロッキーズ−ドジャース（8月20日・日本時間8月21日）【映像】大谷、爆速打球を野手が止めれない8月20日（日本時間8月21日）に行われたコロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース大谷翔平が弾丸ヒットを放った。プレイボール直後の1回表に迎えた1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、ロッキーズ先発のタナー・ゴードンが投じた初球、真ん中やや外寄りに甘く入った132km/hの