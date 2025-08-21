大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消火活動中の消防隊員２人が死亡した火災で、市消防局は２１日、６階建てビルの装飾広告伝いに燃え広がり、隣接する７階建てビルの５階窓から内部に延焼したと推定されると発表した。この５階の天井の一部が崩落後、２人は逃げ場を失ったとみられ、大阪府警と市消防局は現場検証を続けるなどして詳しい経緯を調べる。火災は１８日午前９時４５分頃に発生。ビル２棟計約１００平方メー