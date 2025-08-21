『比嘉姉妹2』（片岡人生・近藤一馬：漫画、澤村伊智：原案/KADOKAWA）第13回【全13回】【漫画】『比嘉姉妹（1〜2巻）』を第1回から読むとあるバーで働く奇抜な見た目をした霊媒師・比嘉真琴は、日常に潜む“怪異”と対峙する。満員電車の中で誰も寄り付かない優先席、あるビルの5階では＜イタイ、イタイ＞と声が聞こえ…真琴が指輪に触れたその時、見えない“ナニカ”が迫り来る――!? オカルトライターの野崎と共に日常に潜む怪