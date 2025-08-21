小倉競輪場のF1「大塚製薬ボディメンテカップ」は2日目を終えた。ガールズの7Rは人気の久米詩（25＝静岡）が逃げたが、懸命の捲りを見せた高木萌那の前に直線でかわされ2着。連勝はならなかった。「脚力不足です。相手（高木）が強かった」と語った久米。この悔しさは決勝戦で晴らすしかない。