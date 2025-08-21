◇セ・リーグ巨人7―1ヤクルト（2025年8月21日神宮）巨人は21日、敵地でヤクルトと対戦。序盤から打線が爆発しカード勝ち越しを決めた。この勝利で再び勝率5割に復帰。今季ヤクルト戦を13勝6敗とした。今季6度目の先発マウンドに上がった田中将大投手（36）は、5回81球を投げ3安打4奪三振1失点で今季2勝目（1敗）を挙げた。この勝利で日米通算199勝目。4月3日の中日戦（バンテリンD）で巨人移籍後初登板初勝利を挙げて以来