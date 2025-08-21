◇パ・リーグ日本ハム0ー10オリックス（2025年8月21日エスコンF） 日本ハムは本拠エスコンFでオリックスと対戦。先発のバーヘイゲン投手（34）が2回途中7失点でKOされるなど、大量10点を奪われ敗れた。打線も相手先発投手の宮城を打ち崩せず無得点。連勝は4でストップし、この日試合のなかった首位ソフトバンクとのゲーム差は3・5に広がった。試合後、新庄監督は「こういう日はサウナ入って酸素（カプセル）入って整いま