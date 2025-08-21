◇パ・リーグ楽天10―12ロッテ（2025年8月21日ZOZOマリン）楽天・滝中が3回2/3を10失点（自責点5）と炎上し、ロッテ戦は通算8試合で0勝6敗とした。ZOZOマリンでの対戦に限ると、防御率が13・94と苦手を払しょくできなかった。三木監督は「今日はもう、負けは監督が悪い」と振り返った。山口に前日から4打席連続本塁打を許し、「対策というか。進め方もあった」と悔やんだ。打線は1―11の最大10点ビハインドから中島の6