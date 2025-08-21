【モデルプレス＝2025/08/21】お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿／以下：チョコプラ）が8月20日・21日の2日間、東京・国立代々木競技場 第二体育館にて「チョコレートプラネット20周年記念ライブ『ULTRA SWEET GALAXY』」を開催。21日公演の第一部では、Hey! Say! JUMPの有岡大貴と八乙女光がサプライズで登場した。【写真】JUMP有岡大貴、肉体美ちらり◆ミュージカル“チョコミュ”シークレットゲストに会