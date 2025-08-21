８月２０日（水）夜に神戸市中央区のマンションで、住人の２４歳の女性が男に刃物で刺され殺害された事件。司法解剖の結果、死因は「失血死」と判明しました。男は現在も逃走しています。（：▽女性がオートロックを解除して入る際に、男が後ろから…エレベーター内で刺したか：）兵庫県警によりますと、２０日午後７時２２分、神戸市中央区磯辺通２丁目のマンションで、エレベーター内を映すモニターを１階で見ていた住人から、「