iPS網膜を移植する計画のイメージ人工多能性幹細胞（iPS細胞）からつくった網膜の細胞を重い目の病気の患者に移植する治療の計画を巡り、厚生労働省の先進医療技術審査部会は21日、保険診療と自由診療を併用できる先進医療での実施を「不適」とする評価をまとめた。この計画では、患者が治療効果を実感できたかどうかを判断できないなどと指摘した。神戸市立神戸アイセンター病院の計画を厚労省が今年1月に受理。先進医療に認