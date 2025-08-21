国土交通省によると、20日午前、北海道の稚内空港で、滑走路上から鳥を取り除くための車両が退避しようとしている際に、全日空便が着陸した。同省は21日、重大インシデントに認定。運輸安全委員会は航空事故調査官2人を指名した。