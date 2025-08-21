「ヤクルト１−７巨人」（２１日、神宮球場）巨人・田中将大投手が５回１失点で今季２勝目を挙げ、日米通算１９９勝目とした。阿部監督は「立ち上がりはちょっと球が走ってなかったけど、まあ何とか切り抜けて、そこから上がってきた」とベテランの修正力を評価。５回８１球と余力残しでの交代となったことについては「結構登板が明いてるピッチャーも多いし、なんとか勝たせてあげたかったのもある」と親心をのぞかせての早期