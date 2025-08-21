2025年8月21日、北海道せたな町北檜山区二俣付近でクマの目撃情報が相次ぎました。被害などは確認されていませんが警察が警戒を呼びかけています。北海道・せたな警察署によりますと、8月21日午後3時40分ごろ、北海道せたな町北檜山区二俣付近の国道229号でパトロール中の警察官が道路の真ん中にいるクマ1頭を発見しました。クマの体長はおよそ1メートルで、警察官がパトカーのサイレンを鳴らして追い払おうとし