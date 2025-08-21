山口県警は21日、岩国市の山陽道上りで中型貨物車を運転中、車両複数台が絡む事故を起こし、うち軽乗用車に乗っていた2人を死亡させたとして、過失運転致死の疑いで、熊本県荒尾市の運転手の男（65）を現行犯逮捕しました。この事故は21日、午後4時過ぎ、岩国市の山陽道の上りで車4台が関係しているもので、SNSに投稿された映像などによるとトラックが激しく炎上している様子が確認できます。 この事故で2人の死亡が確認されて