※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじレスに悩む妻に解消のためのアドバイスをくれる義妹、実は夫と妊活中。何も知らない妻は義妹に勧められた通りレス解消アイテムを使って夫を誘ってみますが、「引く」「そんなにしたいなら外でしてきたら」と言われてしまいます。抱けない理由翌朝落ち込んでいる