黒基調の新グレードに反響集まる！2025年7月30日、日産のアメリカ法人は、クロスオーバーSUV「ローグ」の2026年モデルを発表しました。なお、2026年モデルには新グレードとして「ダークアーマー」が追加されます。【画像】超カッコいい！ これが日産の新「ミドルサイズSUV」です！（30枚以上）そんな進化を果たしたローグの最新モデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。各所にグロスブラックを用いた新モデ