結婚や出産に興味を持っていなかったえっちゃん。そんな40代独身のえっちゃん(叔母)が姪を引き取り育て上げるまでのストーリーです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。作者・おにぎり2525(@onigiri2525_pn)さんの実体験をベースに、叔母目線で描かれた『40代独身、ある日突然母になる』第8話をごらんください。 2人での新生活に慣れてきたころ、姪っ子が成績表を持って帰ってきました...。