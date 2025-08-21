全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）の重量挙げで、男子２階級と男子学校対抗を制した士別翔雲高校の優勝報告会が１９日、士別市役所で開かれ、優勝者らが喜びを語った。重量挙げは８〜１１日に鳥取県米子市で行われ、７３キロ級の石川英虎（ひでとら）選手（３年）と８１キロ級の中遥陽（はるひ）選手（同）が優勝した。同校から複数の優勝者を出すのは初めてで、学校対抗での優勝は道勢としても初の快挙という。