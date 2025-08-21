一目惚れして付き合った彼氏・斗真の浮気を知った、つぐみ。さまざまな矛盾する気持ちと葛藤しながら、価値観の合わない人との付き合い方を学び、本当の幸せを手に入れるまでの物語です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。人間まおさんによる、『辛い恋愛で成長したつぐみちゃん』第6話をごらんください。 浮気の疑いが消えないまま、斗真の誕生日をお祝いするつぐみ。斗真と過ごす時間は楽しく、結婚にも前向き