似合う色を身につけると健康的で生き生きとして見え、着る人の個性をポジティブに引き出してくれます。反対に、似合わない色を身につけると顔色が悪く見えたり、フェイスラインをぼかして顔が大きく見えたり、顔から色が浮いて見えたりすることも……。パーソナルカラー診断では、似合う色を見つけやすくするために色を大きく4つのタイプに分類します。4つのタイプは、それぞれの色のイメージによって「スプリング（イエベ春）」「