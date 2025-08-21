俳優松山ケンイチ（40）が21日、都内で行われた映画「リンダリンダリンダ4K」（22日公開）前夜祭舞台あいさつにサプライズで登場した。ブルーハーツの名曲に彩られた青春映画の金字塔を20年ぶりに4Kデジタルリマスター版で公開。このイベントのために来日した韓国の人気女優ペ・ドゥナ（45）、前田亜季（40）、香椎由宇（38）、関根史織（39）と山下敦弘監督が20年ぶりに再集結しトークを繰り広げる中、花束を持って現れ、驚かせ