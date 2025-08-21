サッカー日本代表の松本良一フィジカルコーチ（５１）が２１日、千葉市内で合同取材に応じた。９月上旬に控えるメキシコ、米国と２試合を戦う米国遠征（カリフォルニア州、オハイオ州）に向け「飛行機移動や時差を（選手に）肌で感じてもらいたい」と貴重なＷ杯予行の場になると強調した。同コーチは、米国・カナダメキシコの３か国共催となる来年のＷ杯へ既に１６会場のほとんどの視察を終えたことも明かし「（今年３月の出