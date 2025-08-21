◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５広島（２１日・横浜）広島は３位ＤｅＮＡとの３連戦に勝ち越し、３ゲーム差に縮めた。先発の高が７回３安打２失点。無四球で２勝目を挙げた。７回に宮崎に２０球粘られて２ラン。プロ初被本塁打となったが、１０球目から１１球連続でストライクを投じた。打線は４回にモンテロが９号２ラン。８月６本塁打と好調の助っ人はＤｅＮＡ戦で今季６本目、バウアーからは３本目のアーチとなった。７