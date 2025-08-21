◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）現役最年長４５歳のヤクルト・石川雅規投手が２回６失点と、まさかの乱調で球団ＯＢの松岡弘を抜く神宮最多９２勝目はお預けとなった。打線も４回にホセ・オスナ内野手のソロで挙げた１点に抑えられた。高津臣吾監督は「あれだけ長打を打たれる訳ですから。投げる球も甘かったんだろうし、タイミングを崩すこともできなかったかな。（相手打線が）つながりだしたら止ま