◇セ・リーグヤクルト1ー7巨人（2025年8月21日神宮）ヤクルトは巨人に1−7で敗れた。先発した球界最年長の石川雅規投手（45）は2被弾など2回6失点で降板。神宮単独最多92勝を目指したが、4敗目を喫した。「やっぱり先発の役割ができなかったので、先制点もそうですし、ロングを打たれてしまったところですね」と唇をかんだ。初回に2死一塁から先制点を献上し、2回には2被弾など5失点。わずか47球での降板になった。「