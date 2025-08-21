４位・広島は２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）に５−２で勝利し、３位と３ゲーム差とした。先発の２年目左腕・高太一（２４）がＤｅＮＡ打線に７回３安打２失点の快投を披露。打っては、６月２８日以来の４番に座ったエレフリス・モンテロ（２７）の先制２ラン、前日５安打のサンドロ・ファビアン（２７）が７回にダメ押し２ランを放つなど、助っ人コンビが活躍。投打がかみ合う快勝となった。以下は試合後の新井貴浩監督（４８）