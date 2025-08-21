◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―７巨人（２１日・神宮）巨人・田中将大投手が日米通算２００勝に王手をかける１９９勝目を挙げた。チームはヤクルトを破り、勝率を５割に戻した。田中将は５回を３安打１失点、無四球の４奪三振、８１球の熱投で神宮球場では０８年５月２５日のヤクルト戦以来１７年ぶりの勝利となる今季２勝目。打線は１回に先制、２回にはリチャード内野手と丸佳浩外野手２本の２ラン本塁打などで一挙５点