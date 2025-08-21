「ＤｅＮＡ２−５広島」（２１日、横浜スタジアアム）ＤｅＮＡ・三浦大輔監督は２１日の広島戦後、この日、出場選手登録を抹消された藤浪晋太郎投手について言及。抹消理由について「ローテーションの関係上。ケガはしてないです。間を空けるだけです」と説明した。このタイミングでの抹消について小杉投手コーチは「コンディションに不安を抱えている投手が何人か待機しているので、そのコンディションを確認しながら、一応