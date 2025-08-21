書店怪談この記事の画像を見る面白すぎた。そして、怖すぎた。――特に本好きには後を引くホラーだ。『書店怪談』（岡崎隼人/講談社）は、端的に言ってしまえば書店にまつわるホラー小説……なのだが、一部実話なのか全てが創作なのか。現実と虚構の境目が分からなくなる“仕掛け”がたくさん張り巡らされた、かなり怖い本である。あらすじはこうだ。作家の岡崎隼人は、書店の怖い話を聞いたのをきっかけに、次回作を書店ホ