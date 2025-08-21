4回、3ランを放ち、ガッツポーズするロッテ・山口。20日の試合から4打席連続本塁打とし、パ・リーグ記録に並んだ＝ZOZOマリンロッテが打ち勝った。山口が一回に先制2ラン、四回には1イニング2発で計3本塁打し、20日の試合から4打席連続本塁打。プロ初先発の吉川が5回4失点で初勝利を挙げた。楽天は中盤から追い上げたが、大量失点が響いた。