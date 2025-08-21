「ヤクルト１−７巨人」（２１日、神宮球場）巨人・田中将大投手が５回３安打１失点の好投で今季２勝目を挙げ、日米通算２００勝に王手をかける同１９９勝目を手にした。田中はヒーローインタビューで「チームが苦しい状況が続いているので、アウトを１つでも多く取りたいという気持ちでした。全体的に直球が良かったのでストレートで押していくことができました」とし、日米通算２００勝に王手をかけてことについては「とに