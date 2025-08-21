お笑いコンビ・チョコレートプラネットが２１日、東京・国立代々木競技場第二体育館で結成２０周年記念ライブ「ＵＬＴＲＡＳＷＥＥＴＧＡＬＡＸＹ」の２日目公演を開催。１部ではミュージカル「風呂キャンセル界隈長田と、風呂に誘う白小僧のミュージカル」、２部ではおなじみのフェス「ＣＨＯＣＯＦＥＳ２０２５」という全２部制で、会場は終始、笑いと歓声に包まれ、熱気に沸いた。１部ではＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭ