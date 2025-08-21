ＪＲ西日本はミナモア開業後、初めてのお盆期間を含めた８月前半の運賃収入が前年を上回ったと発表しました。 ＪＲ西日本広島支社は、今月前半の新幹線や在来線を合わせた運賃などの収入が、前年と比べ８．３％増えたと発表しました。 今年３月に開業したミナモアや万博の開催が影響しているということです。 ＪＲ西日本広島支社 飯田 稔督支社長 「８月３日に新駅ビルミナモアに、広島電鉄の駅前大橋ルートが２階に来た