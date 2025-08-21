業務で知り得た個人情報を盗んだなどとして、埼玉県警は２１日、鴻巣署地域課の警部補の男（５５）（埼玉県羽生市）を個人情報保護法違反や恐喝未遂などの容疑で逮捕した。発表によると、男は２、５月、鴻巣署で知人の男性（５５）とその妻（５７）の個人情報を照会し、入手した住所などの情報を盗んだほか、５月２日午後２時過ぎ、男性方近くに止めたパトカー内で「学生時代に貸した１５万円を返してくれる」などと言い、現金