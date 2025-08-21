Image: MINI Japan 伝統をまといながらも、中身は先端。ちっちゃ可愛いクラシックMini時代から66年、BMWが手掛けるようになってからも24年という歴史を重ね続けているMINI（ミニ）。1959 年の誕生当時、大型車全盛時代にあえてMiniは究極のミニマリズムを追求。小さなボディからは想像できないほどの快適な車内空間と低燃費を実現し、登場時は「革命的なクルマ」と呼ばれ、丸いライトとハッ