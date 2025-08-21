日本時間２１時３０分に米新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）、フィラデルフィア連銀景況指数（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）21:30 予想23.2万件前回22.4万件（新規失業保険申請件数) 予想195.9万件前回195.3万件（継続受給者数) フィラデルフィア連銀景況指数（8月）21:30 予想8.2前回15.9（フィラデルフィア連銀景況指数)