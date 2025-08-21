新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）21:30 結果23.5万件 予想23.2万件前回22.4万件（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09） 結果197.2万件 予想195.9万件前回194.2万件（195.3万件から修正）（継続受給者数)