ウクライナのゼレンスキー大統領は「安全の保証」への中国の参加は必要ないとの認識を示しました。首都キーウで21日、記者団の取材に応じたゼレンスキー大統領は「安全の保証」への中国の参加について、「2014年のロシアによるクリミア占領時に何も行動をおこさず、現在はドローン市場をロシアに開放している」と指摘。2022年以降、戦争終結に努力するウクライナを支援しなかった国を「保証人」として迎える必要はないとの認識を示