どんなコーディネートにもマッチし、汚れも目立たず、使い回しやすい黒Tシャツ。気付けば黒Tばかり着ている、という人も多いかもしれません。そんな万能な黒Tの最大の弱点が“色褪せ”。どんなに高価なブランド黒Tでも、一度色褪せてしまえば一気に部屋着へと格下げです。その弱点を補うべく生まれたのがHanes（ヘインズ）の“最高の黒T”「Hanes T-SHIRTS KURO」。特殊な染色法で、色褪せにくいこだわりの“黒”を実現したこのTシ