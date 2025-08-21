最初は丁寧な敬語だったのに、気づけばタメ口が増えている――。そんな話し方の変化は、男性があなたとの距離を縮めたいと思っているサインでしょう。そこで今回は、敬語からタメ口に変わる男性の心理について解説します。タメ口は“心の距離の近さ”の表れ敬語は礼儀や配慮の表れである一方、心の距離を一定に保つ効果もあります。そんな中でタメ口に変わるのは、あなたへの安心感や信頼感が増し、もっと自然体で接したいという気