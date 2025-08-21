オリオンビールは２１日、東証プライム市場に上場すると発表した。東京証券取引所が同日、上場を承認した。上場予定日は９月２５日。想定する売り出し価格は１株７７０円で、売り出しの総額は最大で約１９２億円となる見込みだ。オリオンビールは１９５７年の設立で、沖縄県を代表するビールメーカー。２０１９年に野村ホールディングスと米投資ファンドのカーライル・グループが買収し、現在はアサヒビールなども出資する。２