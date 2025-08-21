■番組キャラクターのラッピーとガガンモと並んでキメポーズ 【写真】BE:FIRST『ラヴィット！』オフショット／LEOソロショット／LEO×INI松田迅ショット①～③ BE:FIRST公式SNSにて、8月21日放送のTBS『ラヴィット！』に出演したBE:FIRSTのオフショットが公開された。BE:FIRSTは「2時間まるまるオープニング」で、初生歌唱のスペシャルライブを行った。 BE:FIRSTは『ラヴィット！』の