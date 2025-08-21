「日本ハム０−１０オリックス」（２１日、エスコンフィールド）下半身のコンディション不良で離脱していたオリックス・宮城大弥投手が中１３日で登録即先発し、６回７安打無四球無失点で今季５勝目（３敗）をマーク。７月３０日・西武戦（京セラ）以来、２戦ぶりの白星となった。「全体的によかった。全球種というか、自分の持ち味は存分に出し切れたと思う。リズムよく投げれたし、（野手の皆さんに）感謝してます」。プロ６