5回を投げ終え、ベンチに戻る巨人・田中将。左は二塁手中山＝神宮巨人の田中将大投手が21日、神宮球場でのヤクルト19回戦で先発し5回1失点で今季2勝目を挙げ、日米通算199勝とした。野茂英雄、黒田博樹、ダルビッシュ有に続く史上4人目の日米通算200勝まで1勝に迫った。今季巨人に加入した田中将は4月の今季初登板で白星を挙げたが、その後は振るわず2軍での調整が続き、今月7日のヤクルト戦で約3カ月ぶりに1軍復帰した。昇格