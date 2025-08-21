ヤクルト戦に先発した巨人・田中将＝神宮巨人が快勝。田中将は5回を投げて1得点に抑え、4月以来の白星となる2勝目を挙げた。一回に岡本の適時二塁打で先制し、二回はリチャードと丸が2ランを放つなど5点を加えた。ヤクルトは4年連続で巨人戦のシーズン負け越し。